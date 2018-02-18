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    18 Şubat 2018, Pazar
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    KANARYA'NIN geleceği olarak görülen Elif Elmas dünkü Alanya maçının 90. dakikasında oyuna girdi. Fernandao'nun yerine oyuna dahil olan Elif'e tribünlerden büyük destek vardı. 18'lik yıldız alkışlandı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:44
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