CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Dirar ilk kez yedek

    Dirar ilk kez yedek
    'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, ligde ilk kez yedek soyundu. Tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemediği ve TM Akhisar maçları dışındaki 19 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de yer almıştı. Dirar, 70. dakikada Aatıf'ın yerine oyuna dahil oldu. Kısa sürede hırslı ve gayretliydi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dirar ilk kez yedek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN