Avrupalı havası

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen hafta Başakşehir'i yendikleri maçtaki futbolu sürdürmeleri durumunda, ileride Avrupa şampiyonluğuna kadar gidebileceklerini savundu. 3-0'lık Alanya galibiyeti sonrası konuşan Kocaman, galibiyete rağmen özellikle ilk yarıda ortaya koydukları oyunu eleştirdi. Takımını galibiyetten dolayı kutlayan Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Haftalar azaldı. İçerideki puan grafiğimiz standardımızın altında. Mutlak kazanmalıydık ve takımım bunu başardı. Başakşehir maçında oynadığımız futbolun biraz etrafında dolaşarak, neyi yaptığını bilen bir takım olup bunu da ufak tefek geliştirirsek hiç kuşku yok bu takım Avrupa şampiyonluğuna kadar gider. Bunu Şampiyonlar Ligi için söylemiyorum ama bu takım Avrupa şampiyonluğuna kadar gider." Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarları öven Aykut Kocaman, "Bu takımın tek ve en büyük gücü taraftarıdır. Pek çok şampiyonluk aldı Fenerbahçe bu taraftarla. Tribünlerde tekrar şampiyonluk seslerini duymak hepimiz için itici güç oluyor" diye konuştu.



'Güç kaybı olmaz!'

Talisca ve Pepe'niın yokluğunun kendileri için avantaj olmayacağını vurgulayan Kocaman, "derbiye 8 gün var. Köprünün altından çok sular akacak. Beşiktaş gibi son 2 yılın şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde grup birincisi bir takımın oyuncu kaybı söz konusu değildir. Her oyuncusu değerli" dedi.



'G.Saray'ı yensek de'

KOCAMAN, 4 hafta sonra Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi için de şöyle konuştu: G.Saray'ı yensek de 'şampiyon olduk' diyemeyiz. G.Saray da bizi burada yense diyemezler. Sadece o maçı kazanan rüzgarı arakasına alacak.



'Aynaya baksınlar'

Aykut Kocaman, istifa eden hakem Abdullah Yılmaz'la ilgili MHK'nın yaptığı açıklamayı 'skandal' olarak nitelendirerek, "İstifası, MHK'nın cevabı aslında bir skandal. Hiç birimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Herkes aynaya baksın" dedi.