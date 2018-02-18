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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Alper’e süre yetmedi!

    Alper’e süre yetmedi!
    Karşılaşmanın 70. dakikasında Aatif'ın yerine sahaya giren , hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Son saniyelere kadar hücumda pozisyona girmeye çalışan yıldız futbolcu, 20 dakikalık performansıyla da göz doldurdu.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:56
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