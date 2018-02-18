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    18 Şubat 2018, Pazar
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    arttı kadrodan çıktı

    Ağrıları arttı kadrodan çıktı
    'a karşı kadroda olması beklenen Soldado, 18 kişilik listede yer almadı. İdmanlarda performansıyla göz dolduran İspanyol golcünün olduğu gerekçesiyle maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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