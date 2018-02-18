CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Aatıf’tan ilk asist

    Aatıf’tan ilk asist
    KANARYA'da 'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Aatıf Chahechouhe bu sezon ilk defa skorborda etki etti. Faslı futbolcu dakikalar 27'yi gösterirken sağ kanattan nefis kaçtı. İçeri kestiği topu Fernandao filelere yolladı. Böylece 17. maçında ilk asistini yaptı. Aatıf gelecek hafta 'ı da yenerek yollarına kazanarak devam etmek istediklerini söyledi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aatıf’tan ilk asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN