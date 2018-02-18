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    18 Şubat 2018, Pazar
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    4 şutun 3’ü ağları buldu

    4 şutun 3’ü ağları buldu
    , Aytemiz karşısında yüzde 75 gol yüzdesiyle oynadı. Sarı-lacivertli takımın maç boyunca kaleyi tutan 4 şutundan 3'ü filelerle buluştu. Doksan dakikada yüzde 57 topla oynama yüzdesi tutturan sarı- lacivertliler, 23 kez ceza sahasında topla buluştu. Rakip kaleye toplam 10 şut çekti.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
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