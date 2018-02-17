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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    'ye kötü haber! Derbide yok

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye kötü haber! Derbide yok

    'de cezalı duruma düşen , Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

    'in 22. haftasında ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. 'de sarı kart ceza sınırında bulunan , mücadelenin ikinci yarısında sarı kart gördü.

    , ligin 23. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de 'nın da sakatlığı bulunuyor.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:50
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