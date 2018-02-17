Fenerbahçe'ye kötü haber! Derbide yok
Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Hasan Ali Kaldırım, ligin 23. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın da sakatlığı bulunuyor.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:50
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 63
Yorum
Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
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Flaş ifadeler: ''Yine bir F.Bahçe maçı geliyor...''
Toplam 5
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MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
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