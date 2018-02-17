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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de şoku!

    Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!

    Fenerbahçe'nin kaptanı , bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

    Saat 19.00'da başlayacak 22. hafta mücadelesinde sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'ye başarılı filebekçisi 'den kötü bir haber geldi.

    Volkan'ın geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadroya yer almayacağı öğrenildi.

    Bu akşam sarı-lacivertlilerin kalesini Kameni koruyacak.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:01
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