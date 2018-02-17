Fenerbahçe gözünü zirveye dikti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Fenerbahçe, Alanyaspor'u Giuliano (2) ve Fernandao'nun golleriyle 3-0 yendi. Sarı Lacivertliler, puanını 44 yaptı. Fenerbahçe'de sarı kart sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, ikinci yarıda gördüğü kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.



Fenerbahçe, 44 puanlı maç eksiği bulunan Galatasaray'ın averajla bir adım gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Brezilyalılarıyla kazanıyor

Fenerbahçe'ye Alanyaspor karşısındaki 3-0'lık galibiyeti Brezilyalı futbolcuları Giuliano ve Fernandao getirdi.



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. 20. dakikada Valbuena'nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Giuliano kaleci Riou'yu çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Müsabakanın 27. dakikasında Aatif'in sağ kanattan yerden ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Fernandao'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve sarı-lacivertliler 2-0'lık skoru yakaladı. Maçın 59. dakikasında Josef'in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazanan sarı kanaryalarda penaltı vuruşunu kullanan Giuliano'nun attığı golle 3-0 öne geçti ve müsabakada bu skorla sona erdi.



Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle 2 hafta üst üste Brezilyalıları ile kazanmış oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçını Fenerbahçe 2-0 kazanmış ve golleri yine Giuliano ile Fernandao atmıştı.



Giuliano Alanyaspor müsabakasında attığı 2 golle yıldızlaşırken, ligdeki gol sayısını 10'a çıkarmış oldu.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Villafanez'in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Kameni gole izin vermedi.



20. dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano, karşı karşıya kaldığı pozisyonda önce kaleciyi çalımladı, ardından topu ağlara gönderdi. 1-0



23. dakikada Douglas, Fernandes'le yaptığı paslaşmanın ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kayarak yaptığı vuruşta Kameni başarılıydı.



26. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada yine Fernandes kafayla indirdi. Douglas'ın kafa vuruşunda Kameni topa sahip oldu.



27. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Aatif topla ceza sahası içine girip kale sahası içinde müsait pozisyondaki Fernandao'ya pasını aktardı. Bu futbolcu topu ağlara buluşturdu. 2-0



34. dakikada Nsakala'nın soldan ceza sahasına yaptığı ortada Fernandes yükselip kafayı vurdu, yine Kameni'yi geçemedi.



40. dakikada Hasan Ali'nin yerden ortasında Fernandao dokundu, top Mehmet Topal'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda direkten dönen topa Fernandao vurdu ancak üstten auta yolladı.

51. dakikada De Souza'nın ara pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Isla, meşin yuvarlağı yerden Fernandao'ya çıkardı. Savunmanın müdahalesiyle havalanan topa gelişine Fernandao'nun vuruşunda Barış Başdaş meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Chahechouhe'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

57. dakikada Giuliano'nun ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Neustaedter'in indirdiği topla penaltı noktasında buluşan De Souza'nın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada çalımlarla ceza yayına giren Chahechouhe'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

59. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Chahechouhe'den aldığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan De Souza, Taha Yalçıner'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada penaltı için topun başına geçen Giuliano, meşin yuvarlağı ve kaleci Riou'yu ters köşelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.