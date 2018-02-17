Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

F.Bahçe, 22'nci hafta mücadelesinde bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Sarı- lacivertlilerin 14. sıradaki rakibi önünde tek hedefi var; o da galibiyet! Kanarya galip gelirse, Başakşehir ve G.Saray'ın yarın mağlup olmaları halinde averajla da olsa liderlik şansı var. Alınacak 3 puan, haftaya Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli takıma büyük moral olacak. Biletlere ilginin yoğun olduğu, maça 40 bin civarında taraftar gelmesinin beklendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin ligde 14 maçlık bir yenilmezlik (8 galibiyet, 6 beraberlik) serisi bulunuyor.

KANARYA RAKİBİNE 2-1 ÜSTÜN

F.Bahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşılaşacak. Geçen sezon Kadıköy'de rakibi ile 1-1 berabere kalan Kanarya, ikinci yarıdaki maçı ise 3-2 kazanmıştı. İki takım arasında bu sezon Alanya'da oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertliler 4-1 galip tamamladı. F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda ise 2007-08 sezonunda rakibini 10-3'lük tarihi bir skorla yenmişti.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Aatıf, Fernandao.

Alanyaspor'un ilk 11'i: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas.