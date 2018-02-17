Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI
Başakşehir zaferiyle coşan F.Bahçe, zirve yürüyüşünde Alanya’yı konuk ediyor. 40 bin taraftarın beklendiği maçta Kanarya’nın puan kaybına tahammülü bulunmuyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
F.Bahçe, 22'nci hafta mücadelesinde bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Sarı- lacivertlilerin 14. sıradaki rakibi önünde tek hedefi var; o da galibiyet! Kanarya galip gelirse, Başakşehir ve G.Saray'ın yarın mağlup olmaları halinde averajla da olsa liderlik şansı var. Alınacak 3 puan, haftaya Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli takıma büyük moral olacak. Biletlere ilginin yoğun olduğu, maça 40 bin civarında taraftar gelmesinin beklendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin ligde 14 maçlık bir yenilmezlik (8 galibiyet, 6 beraberlik) serisi bulunuyor.
KANARYA RAKİBİNE 2-1 ÜSTÜN
F.Bahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşılaşacak. Geçen sezon Kadıköy'de rakibi ile 1-1 berabere kalan Kanarya, ikinci yarıdaki maçı ise 3-2 kazanmıştı. İki takım arasında bu sezon Alanya'da oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertliler 4-1 galip tamamladı. F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda ise 2007-08 sezonunda rakibini 10-3'lük tarihi bir skorla yenmişti.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Aatıf, Fernandao.
Alanyaspor'un ilk 11'i: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:57
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 63
Yorum
Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
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Flaş ifadeler: ''Yine bir F.Bahçe maçı geliyor...''
Toplam 5
Yorum
MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
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