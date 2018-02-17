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    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Efecan&Emre çok can yakıyor

    Efecan&Emre çok can yakıyor
    Aytemiz Alanyaspor'un en tehlikeli isimleri Emre Akbaba (7 gol-5 asist), Fernandes (6 gol-4 asist) ve Efecan (3 gol-5 asist). Efecan- Emre uyumu ise dikkat çekici. Efecan, yaptığı 5 gol pasının 3'ünü Emre Akbaba'ya, 1'ini Fernandes'e servis etti. Fernandes'in de Efecan'a ve Emre'ye 1'er asisti var. , bu üçlünün pas bağlantılarına karşı da futbolcularının dikkatini çekti.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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