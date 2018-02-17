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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Cezalılar devir hakkına sahip

    Cezalılar devir hakkına sahip

    'nin maçında Maraton Üst H, I ve Tribünü (eski Okul Açık) C, D, E, F, K, L, M blokta yer alan taraftarlar, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Aytemiz maçında stada giremeyecek

    Stadın dolmasını isteyen sarı-lacivertli kulüp, söz konusu taraftarların kombine biletlerini Passolig üzerinden başka taraftarlara devredebileceklerini bildirdi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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