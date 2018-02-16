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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Yıldızlara koruma

    Yıldızlara koruma

    Her antrenman öncesi kan değerlerinde ölçümler yapılan sarı-lacivertli futbolcular, çıkan sonuçlara göre günlük olarak dinlendiriliyor. Hedef; zorlu maçlar öncesi kasık ve adale sakatlıklarını minimuma indirmek

    F.Bahçe Sağlık Heyeti, teknik direktör 'ın talimatıyla sakatlıkları minimuma indirgemek için kolları sıvadı. Bunun için bilimsel bir yöntem uygulanıyor. Bu sezon çok sık yaşanan adale ve kasık sakatlıkları, yapılan ön testlerle engellenmeye çalışılıyor. Her antrenman öncesi kan değerlerinde ölçümler yapılan futbolcular, çıkan sonuçlara göre günlük olarak dinlendiriliyorlar. Sağlık heyeti, futbolcuların kandaki yorgunluğa bağlı kas hasarlarını gösteren kreatin knaslarını alıyor, hangi futbolcunun kreatin knas değerleri yüksek çıkarsa o futbolcu antrenmana dahil edilmiyor, dinlenme programı uygulanıyor. Sarı-lacivertli takımda Hasan Ali, , Fernandao ve Neto, bu amaçla dinlendirme programına dahil edilen futbolcular arasında yer alıyor.

    Giuliano'da risk sürüyor
    Göztepe maçında omzu çıkan Giuliano, yüzde yüz iyileşmemiş, doktorların ve Aykut Kocaman'ın uyarılarına rağmen Başakşehir maçında oynamıştı. Brezilyalı yıldızın ağrılarının her gecen gün azaldığı ancak riskin sürdüğü belirlendi. Antrenmanlarda kontrollü olarak çalışan sambacıya takımdan ayrı program uygulanıyor. Giuliano'nun, Alanyaspor maçında da özel bandaj ve korumayla oynamaya devam edeceği belirtildi.?

    Emre BOL
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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