Yıldızlara koruma
Her antrenman öncesi kan değerlerinde ölçümler yapılan sarı-lacivertli futbolcular, çıkan sonuçlara göre günlük olarak dinlendiriliyor. Hedef; zorlu maçlar öncesi kasık ve adale sakatlıklarını minimuma indirmek
Giuliano'da risk sürüyor
Göztepe maçında omzu çıkan Giuliano, yüzde yüz iyileşmemiş, doktorların ve Aykut Kocaman'ın uyarılarına rağmen Başakşehir maçında oynamıştı. Brezilyalı yıldızın ağrılarının her gecen gün azaldığı ancak riskin sürdüğü belirlendi. Antrenmanlarda kontrollü olarak çalışan sambacıya takımdan ayrı program uygulanıyor. Giuliano'nun, Alanyaspor maçında da özel bandaj ve korumayla oynamaya devam edeceği belirtildi.?
Emre BOL
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:27
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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