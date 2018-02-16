Valbuena’ya ilk 11 şansı
Aykut Kocaman, Başakşehir maçında kulübeden çıkarmadığı Fransız yıldızı Aytemiz Alanyaspor’a karşı ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor
Nabil Dirar hücumun sağında, Fernandao ise en uçta görev alacak. Kocaman 'ın kararsız olduğu tek mevki ise hücumun sol tarafı... Kocaman'ın bu kez Aatıf'ı yedeğe çekip, hamle oyuncusuna dönüştürüp Başakşehir mücadelesinde kulübeden çıkarmadığı Valbuena'ya şans vereceği belirtiliyor. Ancak sarı-lacivertli hoca kararını tam netleştirmedi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:35
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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