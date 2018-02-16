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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Valbuena’ya ilk 11 şansı

    Valbuena’ya ilk 11 şansı

    , maçında kulübeden çıkarmadığı Fransız yıldızı ’a karşı ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor

    F.Bahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, maçının ilk 11'ini aşağı yukarı kafasında netleştirdi. Volkan'ın önünde İsla, Neto, Neustadter ve Hasan Ali'yi kullanacak olan tecrübeli hoca, önlerine ise Josef-Topal ikilisini yerleştirecek. Giuliano ise bu ikilinin önünde forvet arkasında görev yapacak.

    Nabil Dirar hücumun sağında, Fernandao ise en uçta görev alacak. Kocaman 'ın kararsız olduğu tek mevki ise hücumun sol tarafı... Kocaman'ın bu kez Aatıf'ı yedeğe çekip, hamle oyuncusuna dönüştürüp mücadelesinde kulübeden çıkarmadığı Valbuena'ya şans vereceği belirtiliyor. Ancak sarı-lacivertli hoca kararını tam netleştirmedi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:35
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