Teşekkür borçlular
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün gece katıldığı bir organizasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde Türk milletinin dimdik ayakta durduğunu belirterek önemli açıklamalar yaptı
KULÜPTE FETÖ ARAŞTIRMASI YAPTI
Başkan Aziz Yıldırım, kulüp içinde FETÖ temizliğine başlamıştı. Ocak ayının sonunda başlatılan operasyon kapsamında kulübün bütün iştirakleri için geniş bir araştırma yaptırıldı. Başkan Aziz Yıldırım başta kendisi ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere sarı-lacivertli kulübün tüm üyelerinin, çalışanlarının ve hizmet sağlayıcılarının bulunduğu tam listeyi devletin kurumlarına göndererek FETÖ bağlantılarını soruşturdu.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:17
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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