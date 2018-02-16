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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Teşekkür borçlular

    Teşekkür borçlular

    F.Bahçe Başkanı , dün gece katıldığı bir organizasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hain darbe girişiminde Türk milletinin dimdik ayakta durduğunu belirterek önemli açıklamalar yaptı

    Yıldırım, "15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaybolma tehlikesinin yaşandığı bir gecede vatandaşlarımızla birlikte hepimiz sokağa çıktık. 'nin 3 Temmuz'daki duruşundan dolayı herkesin bize teşekkür etmesi lazım. Hain terör örgütü 'nün karşısına 3 Temmuz sonrası ilk dikilen camiası olmuştu. Tek arzum Yargıtay kararının bir an evvel çıkması ve camiamızın aklanması" dedi.

    KULÜPTE FETÖ ARAŞTIRMASI YAPTI
    Başkan , kulüp içinde temizliğine başlamıştı. Ocak ayının sonunda başlatılan operasyon kapsamında kulübün bütün iştirakleri için geniş bir araştırma yaptırıldı. Başkan başta kendisi ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere sarı-lacivertli kulübün tüm üyelerinin, çalışanlarının ve hizmet sağlayıcılarının bulunduğu tam listeyi devletin kurumlarına göndererek bağlantılarını soruşturdu.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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