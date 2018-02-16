Tam destek

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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Alanya sınavı yaklaşırken, kaptanlar da yeniden devreye girdi

    Zaman zaman idman sonraları kısa konuşmalar yapan ve , mücadelenin öneminden bahsedip takım ruhunu daha da yükseltmeye çalışıyorlar. Özellikle Volkan'ın sıkıntısı olan isimlerle ilgilenip, zorlu periyotta kayıp yaşanmaması için arkadaşlarına destek olduğu gelen haberler arasında.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:04
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