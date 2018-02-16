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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Tam bir muamma

    Tam bir muamma

    Janssen’den beklenen iyi haber bir türlü gelmiyor. Çekilen son ’ında ayak başparmağındaki ödemin hâlâ çok ciddi boyutta olduğu belirlendi

    'de 2.5 aya yakın bir süredir sahalardan uzak kalan Vincent Janssen'deki umutsuz bekleyiş sürüyor. Hollandalı golcüye yapılan kontrollerde ayak başparmağındaki kemik ödeminin geçmediği belirtilirken, dönüşü hakkında ise net bir şey söylenemiyor.

    24 Şubat'ta bir 'ı daha çekilecek olan Janssen'e cerrahi müdahale ise söz konusu değil. Ödemi hâlâ ciddi boyutta olduğu açıklanan ve kontrollü şekilde yürüyen oyuncunun nisan ayından önce forma giymesi çok küçük bir ihtimal gibi duruyor...
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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