Tam bir muamma
Janssen’den beklenen iyi haber bir türlü gelmiyor. Çekilen son MR’ında ayak başparmağındaki ödemin hâlâ çok ciddi boyutta olduğu belirlendi
24 Şubat'ta bir MR'ı daha çekilecek olan Janssen'e cerrahi müdahale ise söz konusu değil. Ödemi hâlâ ciddi boyutta olduğu açıklanan ve kontrollü şekilde yürüyen oyuncunun nisan ayından önce forma giymesi çok küçük bir ihtimal gibi duruyor...
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:27
-
Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
-
Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
-
Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
Tam bir muamma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.