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    16 Şubat 2018, Cuma
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    cezaları onadı

    <a href="/index/tahkim-kurulu?id=5b1cc8b9-b2a8-4bea-80ec-97fe0f065110" class="" rel="tag">Tahkim Kurulu</a> cezaları onadı
    Açıklamada "Yıldırım'ın resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000. TL para ceza verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. Ayrıca kulübe verilen toplamda 300 bin TL cezanın da onandığı bildirildi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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