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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’tan F.Bahçe’ye tebrik

    <a href="/index/taf?id=0f381c99-6fe6-4e85-9c75-e9c4f32b39ce" class="" rel="tag">TAF</a>’tan F.Bahçe’ye tebrik
    Türkiye Atletizm Federasyonu () Başkanı Fatih Çintımar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'nda şampiyon olan F.Bahçe'nin U20 kadınlar takımı ile aynı şampiyonada üçüncü olan U20 erkek takımını kutladı. Çintımar, sarı-lacivertli kulübe gönderdiği kutlama mesajında, "Başarılarınızın devamını dilerim" ifadesini kullandı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
    Etiketler:
    TAF
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