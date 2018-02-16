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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Skrtel müjdesi

    Skrtel müjdesi
    Sarı-lacivertli ekipte dizindeki kıkırdak zedelenmesi nedeniyle takımdan ayrı özel program uygulayan Martin Skrtel'in Alanyaspor maçında da oynayamayacağı ancak Beşiktaş derbisine yetişeceği bildirildi. önemli ölçüde azalan tecrübeli stoperin önümüzdeki pazartesi günü takıma katılıp çalışmalara başlayacağı açıklandı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
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