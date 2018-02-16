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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Kendimi ispatlamaya geldim

    Kendimi ispatlamaya geldim

    Van? Persie'nin ayrılması sonrası lisansı çıkartılan ve forma giymeye başlayan , yavaş yavaş takıma alıştığını söyledi

    Genç orta saha, Aykut Kocaman'ın kendisine güvendiğini ve bunu boşa çıkarmak istemediğini belirterek. "Buraya kendimi ispatlamaya geldim. Elbette bazı şeyler zaman alır. İlk yarıda oynamadım. Maç eksiğimi de zamanla kapatıp daha çok forma giymek istiyorum. Zaman zaman hatalar da yapabilirim. Böyle zamanlarda taraftarlardan anlayış bekliyorum" dedi.

    Makedon futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir hava yakaladık. Buradaki ilk sezonumda şampiyonluk yaşamayı çok isterim." 18 yaşındaki Eljif, Fenerbahçe'de 2 lig maçında görev aldı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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