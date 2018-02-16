Kendimi ispatlamaya geldim
Van? Persie'nin ayrılması sonrası lisansı çıkartılan ve forma giymeye başlayan Eljif Elmas, yavaş yavaş takıma alıştığını söyledi
Genç orta saha, Aykut Kocaman'ın kendisine güvendiğini ve bunu boşa çıkarmak istemediğini belirterek. "Buraya kendimi ispatlamaya geldim. Elbette bazı şeyler zaman alır. İlk yarıda oynamadım. Maç eksiğimi de zamanla kapatıp daha çok forma giymek istiyorum. Zaman zaman hatalar da yapabilirim. Böyle zamanlarda taraftarlardan anlayış bekliyorum" dedi.
Makedon futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir hava yakaladık. Buradaki ilk sezonumda şampiyonluk yaşamayı çok isterim." 18 yaşındaki Eljif, Fenerbahçe'de 2 lig maçında görev aldı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:09
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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