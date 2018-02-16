İflah olmaz bir arzu
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 20. hizmet yılı için bir mesaj yayımladı: “Bugün kalbinde Fenerbahçe sevgisiyle büyüyen herkes gibi ben de Fenerbahçe’nin en önde olmasını iflah olmaz bir arzu ile yaşadım”
F.Bahçe Kulübü başkanlığında 20. yılını dolduran Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camianın kendisine verdiği destekten dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı. Yıldırım, özetle şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın merkezinde ve her şeyin ötesinde tuttuğum Fenerbahçeliliğimin, tüm yaşamımın en temel mutluluk kaynağı olmasıyla gurur duydum. Çocukluk ve gençlik günlerimin gelecek hayallerinin merkezinde, hep Fenerbahçe vardı.
Bugün kalbinde Fenerbahçe sevgisiyle büyüyen herkes gibi, ben de Fenerbahçe'nin en başarılı ve en önde olmasını iflah olmaz bir arzu ile yaşadım. Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak görev yaptığım 20 yılımın özeti bu duygudur. Bu kutsal görevimin başlangıcından bu güne benimle yol alan ve mücadelemize emek vermiş mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe camiasına teşekkür ederim.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:55
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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