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    16 Şubat 2018, Cuma
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    İflah olmaz bir arzu

    İflah olmaz bir arzu

    Başkanı , 20. hizmet yılı için bir mesaj yayımladı: “Bugün kalbinde sevgisiyle büyüyen herkes gibi ben de Fenerbahçe’nin en önde olmasını iflah olmaz bir arzu ile yaşadım”

    F.Bahçe Kulübü başkanlığında 20. yılını dolduran Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camianın kendisine verdiği destekten dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı. Yıldırım, özetle şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın merkezinde ve her şeyin ötesinde tuttuğum Fenerbahçeliliğimin, tüm yaşamımın en temel mutluluk kaynağı olmasıyla gurur duydum. Çocukluk ve gençlik günlerimin gelecek hayallerinin merkezinde, hep vardı.

    Bugün kalbinde Fenerbahçe sevgisiyle büyüyen herkes gibi, ben de 'nin en başarılı ve en önde olmasını iflah olmaz bir arzu ile yaşadım. Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak görev yaptığım 20 yılımın özeti bu duygudur. Bu kutsal görevimin başlangıcından bu güne benimle yol alan ve mücadelemize emek vermiş mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe camiasına teşekkür ederim.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:55
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