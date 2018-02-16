Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a hazır

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Bu antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler kampa girdi.