Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3, ikinci Medipol Başakşehir'in 2 puan ardından üçüncü sırada yer buldu.
Aytemiz Alanyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada yer aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-1 kazanmıştı.
- İki eksik bulunuyor
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
- Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmiyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:19
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 56
Yorum
Komik renkli seniiiii;)) Cl fixturune bir bak istersen..
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 56
Yorum
Vatandas Aykut sana hoca diyenin kafasinda sorun var..senin tek rakibin turk HAVA yollari..ucmussun sen;))
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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