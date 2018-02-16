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    16 Şubat 2018, Cuma
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    , 'u konuk edecek

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>'u konuk edecek

    Futbol Takımı, Spor Toto 'in 22. haftasında yarın sahasında Aytemiz ile karşılaşacak.

    Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

    'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3, ikinci Medipol Başakşehir'in 2 puan ardından üçüncü sırada yer buldu.

    Aytemiz ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada yer aldı.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-1 kazanmıştı.

    - İki eksik bulunuyor
    Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz 'a karşı forma giyemeyecek.

    Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

    - Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmiyor
    , Spor Toto 'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

    Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

    , ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:19
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