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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Fener de yenilir!

    Fener de yenilir!

    Alanyasporlu stoper Barış Başdaş, bu haftaki maçından puan almayı hedeflediklerini söyledi

    Turuncu-yeşilli oyuncu, "İnşallah iyi futbolumuzu golle süsleyip 3 puanla döneriz. Yenilmeyecek takım yok. oradan puan aldıysa biz de alabiliriz" diyerek sarı-lacivertli kulübe meydan okudu.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:06
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