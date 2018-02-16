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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Eratlı’ya ‘geçmiş olsun’ ziyareti

    Eratlı’ya ‘geçmiş olsun’ ziyareti
    , ayak başparmağındaki enfeksiyon nedeniyle İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören F.Bahçe'nin efsane futbolcusu Alpaslan Eratlı ve eşi Nurdan Eratlı'ya "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyarette asbaşkan Şekip Mosturoğlu da hazır bulundu.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
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