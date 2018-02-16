En güçlü adayız
Başakşehir zaferiyle güçlerini bir kez daha gösterdiklerini kaydeden sambacı, “Lig yarışı çok çetin geçiyor. Son galibiyetle şampiyonluğun en güçlü adayı durumuna geldik” dedi
BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR
Sarı-lacivertli oyuncu, şampiyonluk yarışının çetin geçtiğini de kaydedip, "Türkiye ligi gerçekten zor bir lig. Bütün maçlar çekişmeli geçiyor. Şimdi önümüzde Alanyaspor maçı var. Bu maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Başakşehir galibiyetinin bir anlamı olması için bu çok önemli" şeklinde konuştu. Josef, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Bizi asla yalnız bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:03
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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