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    16 Şubat 2018, Cuma
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    En güçlü adayız

    En güçlü adayız

    zaferiyle güçlerini bir kez daha gösterdiklerini kaydeden sambacı, “Lig yarışı çok çetin geçiyor. Son galibiyetle şampiyonluğun en güçlü adayı durumuna geldik” dedi

    'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, ligdeki şampiyonluk şanslarını ve gelecek maçları değerlendirdi. Tecrübeli orta saha, "Başakşehir maçını kazanmak çok keyifliydi. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu bir kez daha gösterme fırsatı bulduk" dedi ve ekledi: "Şimdi şampiyonluğun daha güçlü bir adayı konumuna geldik." Sezon boyunca adaptasyon ve sakatlık sorunlarıyla uğraştıklarını sözlerine ekleyen Josef, "Artık bunları aştık ve kendimizi toparladık. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve hocamızın bizden istekdiklerini sahada vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

    BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR
    Sarı-lacivertli oyuncu, şampiyonluk yarışının çetin geçtiğini de kaydedip, "Türkiye ligi gerçekten zor bir lig. Bütün maçlar çekişmeli geçiyor. Şimdi önümüzde Alanyaspor maçı var. Bu maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. galibiyetinin bir anlamı olması için bu çok önemli" şeklinde konuştu. Josef, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Bizi asla yalnız bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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