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    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ya dikkat!

    <a href="/index/anadolu?id=01ee6805-ca9e-4069-9179-e1310d3e66e3" class="" rel="tag">Anadolu</a>’ya dikkat!

    Mini Yorum / Mert AYDIN: "Kaç puanla şampiyon olunacağını bilmek için kahin olmak gerek! Aykut hoca temkinli konuşmuş, daha azı da yetebilir Burada şampiyonluk adaylarının birbirleriyle olan maçları belirleyici olacaktır. Ama diğer takımların bu ekiplerden kırpacağı puanlar kimin şampiyon olamayacağını belirleyecek. Yani , ezeli rakiplerini yenip takımlarına kaybederse yine sorun yaşar."

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:11
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