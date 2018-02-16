Mini Yorum / Mert AYDIN: "Kaç puanla şampiyon olunacağını bilmek için kahin olmak gerek! Aykut hoca temkinli konuşmuş, daha azı da yetebilir Burada şampiyonluk adaylarının birbirleriyle olan maçları belirleyici olacaktır. Ama diğer takımların bu ekiplerden kırpacağı puanlar kimin şampiyon olamayacağını belirleyecek. Yani Fenerbahçe, ezeli rakiplerini yenip Anadolu takımlarına kaybederse yine sorun yaşar."