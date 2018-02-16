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    16 Şubat 2018, Cuma
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    76'ya banko

    76'ya banko

    Fenerbahçe’nin hocası, kurmaylarıyla birlikte yaptığı değerlendirmede 76 puana ulaşmaları halinde banko şampiyon olacaklarını savunurken, “Tabii ’ı yenmemiz şartıyla” dedi

    , "Şampiyonluktaki rakibimiz " sözlerinin ardından yeni bir kehanette daha bulundu: "76 puana ulaşırsak şampiyonuz." Bu şu demek; 41 puanı bulunan Fenerbahçe, ligde kalan 13 maçta sadece 4 puan kaybedip, 35 puan toplayacak. Kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede şampiyonluğun falına bakan Kocaman'ın, "Tahminimce 76 puanı bulursak şampiyon oluruz. Tabii G.Saray'ı Kadıköy'de yenmemiz şart. Aksi halde hesaplar iyice karışır" dediği öğrenildi.

    EN AZ 5 PUAN LAZIM!
    Aykut Kocaman'ın, 76'dan daha az puana da şampiyonluğun gelebileceğini savunduğu belirtilirken, "Bu biraz da rakiplerin alacağı sonuçlara bağlı. Tabii evimizde kayıp yaşamamalıyız. Liderliği devralırsak bir daha kolay kolay bırakacağımızı sanmıyorum" ifadelerini kullandığı belirlendi. Sarı-lacivertli çalıştırıcının, şu aşamada en zor deplasmanlarının Beşiktaş, Kayserispor ve Sivasspor maçları olduğunu, bu üç karşılaşmada en az 5 puanı hedeflediği belirtildi.

    RAKİPLERE KALMAYALIM
    Şampiyonluk için çok ince hesaplar yapan Aykut Kocaman, en fazla 4 puan kaybetmeleri halinde ipi yüzde göğüsleyeceklerini düşünüyor. Kocaman, daha fazla kayıp halinde ise rakiplerinin alacağı sonuçların şampiyon belirleyeceğini ifade ediyor.

    'KÜÇÜK TAKIM YOK'
    Aykut hoca, Başakşehir zaferinin anlam kazanabilmesi için Alanya'ya karşı mutlaka galip gelmeleri gerektiğini oyuncularına aktardı, "Ligde küçük-büyük takım diye bir şey yok" uyarısı yaptı

    Yarın Kadıköy'de oynanacak Alanyaspor maçına oyuncularını en iyi şekilde hazırlamaya çalışan Aykut Kocaman, bir yandan da 'rehavet' uyarısı yapıyor. Başakşehir zaferinin oluşturduğu ortamın olumsuz etki yapmasından çekinen deneyimli teknik adam, dün futbolcularını karşısına alıp bir konuşma yaptı. Kocaman, "Başakşehir karşısında güzel bir galibiyet aldık ama bitti gitti. Ne şampiyon olduk ne de kupa aldık. Unutmayın; şampiyonluğun anahtarı büyük maçlarda değil küçük gibi görünün maçlardadır. Kaldı ki büyük- küçük takım diye bir şey yok. Alanyaspor hafife alınacak bir takım değil" diye konuştu.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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