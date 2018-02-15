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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Yıldırım'dan ikinci bomba!

    Yıldırım'dan ikinci bomba!

    Başkan , geldiği günden beri kavgalı olduğu Birleşik F.Bahçe Vakfı Onursal Başkanı ’la öncesi arayı düzeltti. Yıldırım’ın bir başka muhalif ’la da barış sağladığı ve yönetime almak istediği öğrenildi.

    Mayısta yapılacak başkanlık seçimi öncesi gönül alıp, karşı cepheyi zayıflatmayı hedefleyen F.Bahçe Başkanı beklenmedik bir barışa daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde son seçimde rakibi olan 'la sponsorluk anlaşması imzalayan ve el sıkışan Aziz Yıldırım, Birleşik Fenerbahçe Vakfı Onursal Başkanı 'la da buzları eritti. Başkan seçildikten sonra, "Grupları gömeceğim" çıkışıyla Başta Aziz Yılmaz olmak üzere, F.Bahçeli gruplara cephe alan Başkan Yıldırım'ın bu çıkışı, öncesi diğer aday 'a karşı elini güçlendirme ve ittifakı büyütme çalışması olarak görülüyor.

    HAMDİ AKIN'LA DA ARAYI DÜZELTTİ
    3 Temmuz sürecinde Başkan Aziz Yıldırım'a, "Hain ve şikeci" gibi ağır ithamlarda bulunan Yılmaz'la yapılan bu barış anlaşmasına mayıs ayına kadar yeni halkaların eklenmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan bir başka konu da Başkan Yıldırım'ın ağır şekilde tartıştığı ve kavga ettiği İşadamı 'la arayı düzelttiği şeklinde. Koç'a karşı zengin bir yönetim kurulu oluşturmayı planlayan Yıldırım'ın, Akfen ve TAV'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a bir sonraki yönetim kurulunda yer alması için teklifte bulunacağı iddiaları da dillendiriliyor.(Akşam)

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:30
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