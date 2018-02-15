Yıldırım'dan ikinci bomba!

Mayısta yapılacak başkanlık seçimi öncesi gönül alıp, karşı cepheyi zayıflatmayı hedefleyen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım beklenmedik bir barışa daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde son seçimde rakibi olan Mehmet Ali Aydınlar'la sponsorluk anlaşması imzalayan ve el sıkışan Aziz Yıldırım, Birleşik Fenerbahçe Vakfı Onursal Başkanı Aziz Yılmaz'la da buzları eritti. Başkan seçildikten sonra, "Grupları gömeceğim" çıkışıyla Başta Aziz Yılmaz olmak üzere, F.Bahçeli gruplara cephe alan Başkan Yıldırım'ın bu çıkışı, seçim öncesi diğer aday Ali Koç'a karşı elini güçlendirme ve ittifakı büyütme çalışması olarak görülüyor.



HAMDİ AKIN'LA DA ARAYI DÜZELTTİ

3 Temmuz sürecinde Başkan Aziz Yıldırım'a, "Hain ve şikeci" gibi ağır ithamlarda bulunan Yılmaz'la yapılan bu barış anlaşmasına mayıs ayına kadar yeni halkaların eklenmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan bir başka konu da Başkan Yıldırım'ın ağır şekilde tartıştığı ve kavga ettiği İşadamı Hamdi Akın'la arayı düzelttiği şeklinde. Koç'a karşı zengin bir yönetim kurulu oluşturmayı planlayan Yıldırım'ın, Akfen ve TAV'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a bir sonraki yönetim kurulunda yer alması için teklifte bulunacağı iddiaları da dillendiriliyor.(Akşam)