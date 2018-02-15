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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Yıldırım gibi geçti

    Yıldırım gibi geçti

    1998’de 1 oyla seçilen , F.Bahçe Başkanlığı’nda 20. yılını doldurdu

    F.Bahçe Başkanı , kulüp başkanlığında bugün 20. yılını doldurdu. İlk kez 1998'de gerçekleştirilen kongrede 1 oy farkla seçilen Yıldırım, o tarihten bu yana koltukta oturuyor. Bu süreçte birisi cezaevindeyken 12 kongre kazanan Yıldırım, hem 'de hem de 3 büyükler içinde en uzun başkanlık yapma rekorunu elinde bulunduruyor. Yıldırım başkanlığı döneminde futbolda 17 teknik adamla çalışırken, 6'sı lig şampiyonluğu olmak üzere 13 kupa kaldırdı. Erkek basketbolda 'ye ilk Euroleague Şampiyonluğu'nu getirdi. Voleybolda da Dünya ve Avrupa şampiyonlukları gördü.

    Sur'a sarı-lacivert okul
    'ın Sur İlçesi'nde bulunan Soğanlı İlköğretim Okulu'nun iç ve dış cephe tadilat işlemleri F.Bahçe Dernekleri ve hayırseverler tarafından gerçekleştirildi. Tadilat sonunda okulun dış cephesi sarı-lacivert renklere boyandı. Okul müdürü Mithat Yıldız, 'a, dernek ve hayırseverlere teşekkür etti.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:06
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