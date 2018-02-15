Yıldırım gibi geçti
15 Şubat 1998’de 1 oyla seçilen Aziz Yıldırım, F.Bahçe Başkanlığı’nda 20. yılını doldurdu
Sur'a sarı-lacivert okul
Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde bulunan Soğanlı İlköğretim Okulu'nun iç ve dış cephe tadilat işlemleri F.Bahçe Dernekleri ve hayırseverler tarafından gerçekleştirildi. Tadilat sonunda okulun dış cephesi sarı-lacivert renklere boyandı. Okul müdürü Mithat Yıldız, Aziz Yıldırım'a, dernek ve hayırseverlere teşekkür etti.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:06
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
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Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
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Liverpool, Porto'yu dağıttı
Toplam 1
Yorum
BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto işte bu kadar zayıf bir takım. BJK'nın başarısı çok abartıldı. Avrupa devi Bayern ezip geçecektir.
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