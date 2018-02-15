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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Volkan'dan olay paylaşım! ...

    Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...

    'nin kaptanı 'in bugün sabah saatlerinde twitter hesabından yapılan retweet dikkatlerden kaçmadı.

    'in bugün twitter hesabından yapılan retweet herkesi şaşkına çevirdi. tarafından Beşiktaşlı 'e verilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan bir tweeti retweet eden Volkan Demirel'in twitter hesabından kısa bir süre sonra bu retweet geri çekildi.

    Bu paylaşım sonrası herkesin aklına milli kalecinin "hesabı hacklendi mi?" sorusunu akıllara getirdi.

    Retweet şu şekilde;

    - -
    Muslera - Ceza Almadı - GS
    Emre Belezoğlu - Ceza Almadı - BSK
    Volkan Demirel - Ceza Almadı - FB
    Caner Erkin - 6 Maç - BJK

    Kuralın sonuna;
    İş bu cezalar 'a uygulanır maddesi ekleyin ki her seferinde toplum bir beklenti içine girmesin ...

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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