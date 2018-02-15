Teşekkür borçlular
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün gece katıldığı bir organizasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde Türk milletinin dimdik ayakta durduğunu belirterek önemli açıklamalar yaptı
KULÜPTE FETÖ ARAŞTIRMASI YAPTI
Başkan Aziz Yıldırım, kulüp içinde FETÖ temizliğine başlamıştı. Ocak ayının sonunda başlatılan operasyon kapsamında kulübün bütün iştirakleri için geniş bir araştırma yaptırıldı. Başkan Aziz Yıldırım başta kendisi ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere sarı-lacivertli kulübün tüm üyelerinin, çalışanlarının ve hizmet sağlayıcılarının bulunduğu tam listeyi devletin kurumlarına göndererek FETÖ bağlantılarını soruşturdu.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 50
Yorum
fevzi erkek futboldan soğuduysan kilama taktır ısınırsın
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
fevzi erkek er meydanı seçim ise erkek gibi gelsin seçime girsin bu işler ağlama ile olmaz
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Aziz Yıldırım'dan, teşekkür mesajı
Toplam 7
Yorum
fevzi erkek teşekkürler sayın başkanım senin için bu mesajın sonunda ağladım,bizler için herşeyi yaptın
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