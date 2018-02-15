Tahkim Kurulu'ndan Aziz Yıldırım kararı
TFF Tahkim Kurulu, Aziz Yıldırım'ın cezasını onadı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım'a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını onadı.
Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:
Fenerbahçe A.Ş. ve başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili, PFDK'nın 08.02.2018 tarihli E. 2017-2018/581 K.2017-2018/ 711 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I,OKUL AÇIK C,D,E,F,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe A.Ş'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3 maddesi uyarınca 100,00 TL para cezası verilmesinde
sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe A.Ş'nin kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3 ve 38/1-b maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000. TL para ceza verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:23
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 21
Yorum
Egeli FB li aziz baskan bazi nedenlerden engellemelerden dolayi forma gögüs sponsoru bulmakta zorlandi cok fb li olan ali koc neden almadi aydinlar aldi
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Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
Toplam 1
Yorum
YERSEN SAYIN FEDERASYON YETKİLİLERİ KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPMIŞ YERSEN
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Ronaldo'nun golü için ilginç iddia
Toplam 3
Yorum
hee büyü Tam saçmalık. Sol ayağı zemine basınca çim topu hafif oynatıyor bu kadar basit.
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