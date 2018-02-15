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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Rakip

    Rakip Sir Colussi
    Sarı-lacivertli kulübün erkek voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bugün Sicoma'ya konuk olacak. Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlıyor. Organizasyonda yaptığı 4 karşılaşmayı da kaybeden , grubun son sırasında yer alıyor ve üst tura çıkma şansı kalmadı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:10
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