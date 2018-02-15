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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Kürekte Onat’tan rekor

    Kürekte Onat’tan rekor
    F.Bahçe 'nden Onat Kazaklı, 2000 metre ergometre testinde rekor kırdı. Köyceğiz'deki kampında yapılan 2000 metre ergometre testine giren Kazaklı, 5.54'lük rekor derece gerçekleştirdi. F.Bahçe Kaptanı Çağlar Özdemir, şimdiye kadar böyle bir dereceye erişilemediğini söyledi
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:26
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