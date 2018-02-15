Fener de şikayetçi
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
- Obradovic'ten şok tavır
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- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Şenol Güneş, Fabri, Vagner Love)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Hasan Şaş)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Ahmet Nur Çebi)
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Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
BekoBJK Lütfen Sayın Aziz Yıldırım(yöneticiliğin]-Aykut Kocaman(futbol anlayışın)-Volkan Demirel !Türk Futbolundan elinizi çekin. Yeterince kirlendi
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Trabzonlu Jessica!
Toplam 2
Yorum
ismail modeli kutluyorum doğru karar vermiş çünkü bu futbol sektöründe dünyada brezilya ne ise türkiyede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor
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Liverpool, Porto'yu dağıttı
Toplam 1
Yorum
BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto BJK'nın İlk turdaki rakibi Porto işte bu kadar zayıf bir takım. BJK'nın başarısı çok abartıldı. Avrupa devi Bayern ezip geçecektir.
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