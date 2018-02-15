CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fener de şikayetçi

    Fener de şikayetçi
    'ın yoğun fikstür sebebiyle erteleme imasına olumsuz yanıt veren F.Bahçe, kendi fikstüründen şikayetçi. Sarı-lacivertliler, ligdeki Beşiktaş derbisinin ardından (25 Şubat) 'nda ezeli rakibiyle perşembe günü (1 Mart) karşılaşacak. Kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3'üncü gün Akhisar ile ligde oynayacak. Beşiktaş ve G.Saray ise 3 gün dinlenip 4. gün maça çıkacak. F.Bahçe'nin bu duruma tepki gösterdiği ancak yine de 'ye başvurmayı düşünmediği bildirildi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener de şikayetçi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN