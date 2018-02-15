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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Düelloyu Durant, maçı Trail Blazers kazandı

    Düelloyu Durant, maçı Trail Blazers kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'ın 44 sayıyla sürüklediği , Golden State Warriors'ı, 'in 50 sayısına rağmen 123-117 yendi.

    NBA'e 12 maçla devam edildi. , son şampiyon Golden State Warriors'ı ağırladığı mücadeleyi, 123-117 kazandı. Warriors, yenilgi sonrası Batı Konferansı liderliğini 'a kaptırdı.

    Trail Blazers'ı galibiyete, 44 sayı, 8 asistle oynayan , 29 sayı, 5 ribaunt üreten C.J. McCollum ve 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Jusuf Nurkic taşıdı.

    Warriors'ın yıldız oyuncusu , 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Draymond Green 16 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 4 blok, ve Klay Thompson ise 17'şer sayı üretti.

    Jazz, Rockets ve Raptors serilerini sürdürdü
    Son haftaların formda ekipleri , ve galibiyet serilerini devam ettirdi.

    Batı'da play-off potasına girmeye çalışan , sahasında 'ı 107-97 yenerek üst üste 11. maçını kazandı. Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı, 7 asist, Royce O'Neale 19 sayı, 5 ribaunt, Derrick Favors 18 sayı, 12 ribaunt ve Rudy Gobert 14 sayı, 17 ribauntla oynadı.

    Houston Rockets, konuk ettiği 'i 100-91 mağlup ederek galibiyet serisini 10 karşılaşmaya çıkardı. Rockets'ta James Harden 28 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, Chris Paul 19 sayı, 7 asistle mücadele etti.

    Doğu Konferansı lideri da deplasmanda oynadığı karşılaşmasını 122-98 kazanarak arka arkaya 7. galibiyetini elde etti. Raptors'ta 20 sayı, 10 asist, 7 ribauntla "double double" yapan Kyle Lowry ve 20 sayı, 7 ribaunt üreten Serge Ibaka, galibiyette önemli rol oynadı.

    Anthony Davis'ten 42 sayı, 15 ribaunt
    , all-star forveti 'in 42 sayı ve 15 ribauntla "double double"a imza attığı mücadelesini 139-117 kazandı.

    Ev sahibi Pelicans'ta Jrue Holiday 24 sayı, 11 asist, 4 top çalma, Darius Miller ise 19 sayılık katkıda bulundu.

    Westbrook'tan 96'ncı "triple double"
    'ın all-star oyun kurucusu , 121-114 galip ayrıldıkları deplasmanındaki 23 sayı, 15 asist, 13 ribauntluk performansıyla kariyerinin 96'ncı "triple double"ını yaptı.

    Thunder'da 28 sayı, 6 ribaunt, de 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

    NBA'e 2 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 104-98

    Orlando Magic-Charlotte Hornets: 102-104

    Philadelphia 76ers-Miami Heat: 104-102

    Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 103-108

    New York Knicks-Washington Wizards: 113-118

    Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 119-129

    -Toronto Raptors: 98-122

    Houston Rockets-: 100-91

    -: 114-121

    -: 139-117

    Utah Jazz-: 107-97

    -Golden State Warriors: 123-117

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:39
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