Düelloyu Durant, maçı Trail Blazers kazandı

NBA'e 12 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, son şampiyon Golden State Warriors'ı ağırladığı mücadeleyi, 123-117 kazandı. Warriors, yenilgi sonrası Batı Konferansı liderliğini Houston Rockets'a kaptırdı.

Trail Blazers'ı galibiyete, 44 sayı, 8 asistle oynayan Damian Lillard, 29 sayı, 5 ribaunt üreten C.J. McCollum ve 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Jusuf Nurkic taşıdı.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Draymond Green 16 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 4 blok, Stephen Curry ve Klay Thompson ise 17'şer sayı üretti.



Jazz, Rockets ve Raptors serilerini sürdürdü

Son haftaların formda ekipleri Utah Jazz, Houston Rockets ve Toronto Raptors galibiyet serilerini devam ettirdi.

Batı'da play-off potasına girmeye çalışan Utah Jazz, sahasında Phoenix Suns'ı 107-97 yenerek üst üste 11. maçını kazandı. Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı, 7 asist, Royce O'Neale 19 sayı, 5 ribaunt, Derrick Favors 18 sayı, 12 ribaunt ve Rudy Gobert 14 sayı, 17 ribauntla oynadı.

Houston Rockets, konuk ettiği Sacramento Kings'i 100-91 mağlup ederek galibiyet serisini 10 karşılaşmaya çıkardı. Rockets'ta James Harden 28 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, Chris Paul 19 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors da deplasmanda oynadığı Chicago Bulls karşılaşmasını 122-98 kazanarak arka arkaya 7. galibiyetini elde etti. Raptors'ta 20 sayı, 10 asist, 7 ribauntla "double double" yapan Kyle Lowry ve 20 sayı, 7 ribaunt üreten Serge Ibaka, galibiyette önemli rol oynadı.



Anthony Davis'ten 42 sayı, 15 ribaunt

New Orleans Pelicans, all-star forveti Anthony Davis'in 42 sayı ve 15 ribauntla "double double"a imza attığı Los Angeles Lakers mücadelesini 139-117 kazandı.

Ev sahibi Pelicans'ta Jrue Holiday 24 sayı, 11 asist, 4 top çalma, Darius Miller ise 19 sayılık katkıda bulundu.



Westbrook'tan 96'ncı "triple double"

Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 121-114 galip ayrıldıkları Memphis Grizzlies deplasmanındaki 23 sayı, 15 asist, 13 ribauntluk performansıyla kariyerinin 96'ncı "triple double"ını yaptı.

Thunder'da Paul George 28 sayı, 6 ribaunt, Carmelo Anthony de 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

NBA'e 2 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 104-98

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 102-104

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 104-102

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 103-108

New York Knicks-Washington Wizards: 113-118

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 119-129

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 98-122

Houston Rockets-Sacramento Kings: 100-91

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 114-121

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 139-117

Utah Jazz-Phoenix Suns: 107-97

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 123-117