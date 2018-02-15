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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    konuklar

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    'İN antrenmanını Ataşehir Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama ve İş Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler ziyaret etti. Teknik direktör engelli öğrencilerle yakından ilgilenirken forma imzalayıp, fotoğraf çektirdi.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:24
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