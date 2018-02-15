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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    gönderildi

    Brandt gönderildi
    F.Bahçe Takımı, Belçikalı antrenörü Jan de 'ın sözleşmesini karşılıklı feshetti. Yapılan açıklamada, takımın teknik sorumluluğunu Salih Erdoğan Tavacı'nın üstleneceği bildirildi. Haziran 2017'de göreve getirilen Brandt ile sarı-lacivertliler, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15 galibiyet, 4 yenilgi alırken, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:09
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