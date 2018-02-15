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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    'tan 100 milyon Euro...

    Ali Koç'tan 100 milyon Euro...

    F.Bahçe'de bir önemli gelişme de mali kaynak konusunda yaşanıyor. Başkan Adayı Ali Koç'un, üyelerle yaptığı toplantıda, "Güçlü bir sermaye koyacağım" çıkışıyla yönetim de hareketlendi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:25
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