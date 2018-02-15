Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
F.Bahçe'de bir önemli gelişme de mali kaynak konusunda yaşanıyor. Başkan Adayı Ali Koç'un, üyelerle yaptığı toplantıda, "Güçlü bir sermaye koyacağım" çıkışıyla yönetim de hareketlendi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:25
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Usta-Çalımbay zirvesi
Toplam 9
Yorum
paşa Onur,Kamil Ahmet(Perera),Durica,Hubocan,Novak,Okay,Onazi,Yusuf,Sosa,Abdulkadir,Burak.Bu kadro B.Şehiri yener Rıza hoca
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Quaresma'dan şok karar! Bayern maçı öncesi...
Toplam 11
Yorum
karakartal ligde zor mu oynatırız? çok oynuyordu da sanki. kanat dediğin arada gol atar. bu adamın 28 maçta 1 golü var onu da geçende zar zor attı.
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Kasada 5 kuruş para yoktu
Toplam 5
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GS HAYRANI Kasa bos olmasaydi .dursun özbek secim istemezdi bu anlayan anladi hani dursun?
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