Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in bugün sabah saatlerinde twitter hesabından yapılan retweet dikkatlerden kaçmadı.
Volkan Demirel'in bugün twitter hesabından yapılan retweet herkesi şaşkına çevirdi. PFDK tarafından Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan bir tweeti retweet eden Volkan Demirel'in twitter hesabından kısa bir süre sonra bu retweet geri çekildi.
Bu paylaşım sonrası herkesin aklına milli kalecinin "hesabı hacklendi mi?" sorusunu akıllara getirdi.
Retweet şu şekilde;
Fatih Terim - Ceza Almadı - GS
Muslera - Ceza Almadı - GS
Emre Belezoğlu - Ceza Almadı - BSK
Volkan Demirel - Ceza Almadı - FB
Caner Erkin - 6 Maç - BJK
Kuralın sonuna;
İş bu cezalar Beşiktaş'a uygulanır maddesi ekleyin ki her seferinde toplum bir beklenti içine girmesin ...
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
-
Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 1
Yorum
Kartalım Şaşırtıcı ve gerçekçi bi hareket. Teşekkürü sonuna kadar hakediyor. Herşey ortada Volkan da belirtmiş. Sonra Bjk yi hakemler koruyo diyonuz
-
Çetin: Aziz Yıldırım önde
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ ALİ KOÇ gelsin
-
Terim'in Kadıköy planı
Toplam 5
Yorum
korku sarmış Fatih terim kadiköyu iyi tanır hani 6,0 hatırlar ws şimdiden korku sarmış terimi
Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.