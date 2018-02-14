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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    gerçeği

    Valbuena gerçeği

    FENERBAHÇE'de son dönemde tartışılan konulardan biri Valbuena'nın 11'de oynamamasıydı.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
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