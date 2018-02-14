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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Sakat sakat 12 km koştu

    Sakat sakat 12 km koştu

    Sakat omzuna rağmen riske girip korkusuzca mücadele veren ve sahanın yıldızlarından olan Brezilyalı futbolcu, maçta tam 12 kilometre mesafe kat edip herkesi şaşırttı.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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