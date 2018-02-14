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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Örnek adam

    Örnek adam

    F.Bahçe'nin maçında görünmeyen kahramanlarından biriydi Nabil Dirar...

    , dün oyuncusuyla özel bir görüşme yaptı. Kocaman, bazı maçlarda taraftarın tepki göstermesine rağmen buna kulak asmayıp, cevabını bir sonraki maçta daha iyi oynayarak veren Faslı yıldıza, "Benim için çok değerlisin. Takımı yukarı çeken isimlerden biriydin" dedi, teşekkürlerini sundu.

    Birlikte kutlayacağız
    Hocasının övgüsüne mazhar olan Dirar, "Tribünlerden tepki de görsem, sahada asla mücadeleden vazgeçmem" dedi. Bir de söz verdi: Şampiyon olup, bunu taraftarlarla birlikte kutlayacağız.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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