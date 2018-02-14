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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    ‘O ruh geri döndü’

    ‘O ruh geri döndü’

    F.Bahçe kaptan , şampiyon oldukları 2010-11 sezonunun ikinci yarısındaki 17’de 16’yı hatırlatıp, “O ruh geri döndü. Şampiyon olacağız” dedi

    Volkan'ın Başakşehir maçında görüntülere yansıyan "yardımcı hakeme küfrünün" cezalandırılıp cezalandırılmayacağı merak konusuydu. Beklenen oldu; TFF Hukuk Kurulu, sarı-lacivertli kalecinin PFDK'ya sevkine gerek görmedi. Disiplin Talimatı, görüntülere göre cezayı mümkün kılıyor ancak olayın "hakaret" sayılması için "muhatabın olması gerektiğini" hükme bağlıyor. , Volkan'ın eyleminde muhatap olmadığına karar verdi.

    kaptanı , dünkü antrenman öncesinde toplu olarak yenen yemekte takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Tecrübeli file bekçisi, kötü günlerin artık geride kaldığını, çok iyi bir takıma dönüştüklerini, hızla hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi. Şampiyonluğu kucakladıkları 2010-11 sezonundan örnekler veren Volkan, "O dönem çok iyi bir ekip ruhu yakalamıştık. İlk yarıda bocalamıştık ama ikinci yarıda 17'de 16 yapıp şampiyonluğu kucaklamıştık. Bu takımda da o dönemki ruhu görüyorum. Kimse bizi yolumuzdan döndüremez. Böyle devam edeceğiz ve şampiyon olacağız. Bunu hissediyorum, biliyorum ve gönülden inanıyorum" dedi. l Emre BOL

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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