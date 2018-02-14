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HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Koşarak kazandı

    Koşarak kazandı
    F.BAHÇE, maçında 122 kilometre civarında bir koşu mesafesine ulaştı. Bu değer, tam da 'ın istediği seviye. Sarı-lacivertlilerin sezon ortalaması ise 109 kilometre. Bir başka deyişle , karşısında ortalamasından 13 kilometre daha fazla koştu.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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