Milliyet yazarı Atilla Gökçe yazısında, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan Başkaşhir maçında 46. dakikada iki teknik adam Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı arasında yaşanan diyaloğu aktardı. İşte yazıdan o bölüm...