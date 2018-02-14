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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kocaman'dan Avcı'ya sert sözler: "Sen işine bak"

    Kocaman'dan Avcı'ya sert sözler: "Sen işine bak"

    Milliyet yazarı Atilla Gökçe yazısında, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan Başkaşhir maçında 46. dakikada iki teknik adam Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı arasında yaşanan diyaloğu aktardı. İşte yazıdan o bölüm...

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:41
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