Kocaman'dan Avcı'ya sert sözler: "Sen işine bak"
Milliyet yazarı Atilla Gökçe yazısında, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan Başkaşhir maçında 46. dakikada iki teknik adam Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı arasında yaşanan diyaloğu aktardı. İşte yazıdan o bölüm...
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 6
Yorum
barış fatih yıldız...
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Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...
Toplam 3
Yorum
Bu ne şanssızlık Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'a sakın kızmayın. Bizim Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ve Ünal Aysal'ı toplasak bir Aziz Yıldırım etmiyor.
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Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...
Toplam 3
Yorum
Murat Hani 1 m. euro alacağından feragat etmişti. adam üste 1.650 euro alıp gitmiş. Nasıl iş bu.
Kocaman'dan Avcı'ya sert sözler: "Sen işine bak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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