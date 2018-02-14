Fenerbahçe'den flaş hamle: İtiraz ediyorlar!
Fenerbahçe, fikstürdeki maç programı planlaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayette bulunacak.
Sarı-lacivertliler, ligdeki Beşiktaş derbisinin ardından (25 Şubat) Ziraat Türkiye Kupası'nda Siyah-Beyazlı ekip ile perşembe günü (1 Mart) karşılaşacak. Sarı-lacivertliler kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3'üncü gün Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde oynayacak.
Beşiktaş ve Galatasaray ise 3 gün dinlenip 4'üncü gün maça çıkacaklarına vurgu yapmaya hazırlanan Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF'ye başvuru yapacak.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:07
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 8
Yorum
Egeli FB li Harika bir oyuncu fb deki diger oyuncularin yüzleri kizariyormu acaba keske bunun gibi iki oyuncu daha olsa kimse tutamaz alexi unutturacak
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Eboue'nin görevi belli oldu
Toplam 2
Yorum
austin ya yardım güzel de altyapı ve scout için bi yeterlilik olmalı.oyuncu seçmek öyle herkesin yapabileceği bişey değil.ii göz ii akıl lazım.
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Fenerbahçe'den flaş hamle: İtiraz ediyorlar!
Toplam 5
Yorum
fener Fenerbahçe iyiki avrupada oynamıyor hiç çekilmezdi bunlar
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