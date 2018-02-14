Fenerbahçe'den flaş hamle: İtiraz ediyorlar!

Sarı-lacivertliler, ligdeki Beşiktaş derbisinin ardından (25 Şubat) Ziraat Türkiye Kupası'nda Siyah-Beyazlı ekip ile perşembe günü (1 Mart) karşılaşacak. Sarı-lacivertliler kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3'üncü gün Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde oynayacak.



Beşiktaş ve Galatasaray ise 3 gün dinlenip 4'üncü gün maça çıkacaklarına vurgu yapmaya hazırlanan Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF'ye başvuru yapacak.