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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    'den flaş hamle: İtiraz ediyorlar!

    Fenerbahçe'den flaş hamle: İtiraz ediyorlar!

    , fikstürdeki maç programı planlaması nedeniyle 'na (TFF) şikayette bulunacak.

    Sarı-lacivertliler, ligdeki Beşiktaş derbisinin ardından (25 Şubat) 'nda Siyah-Beyazlı ekip ile perşembe günü (1 Mart) karşılaşacak. Sarı-lacivertliler kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3'üncü gün Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde oynayacak.

    Beşiktaş ve Galatasaray ise 3 gün dinlenip 4'üncü gün maça çıkacaklarına vurgu yapmaya hazırlanan Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF'ye başvuru yapacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:07
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